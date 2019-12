25 - tyle punktów w 18 kolejkach Premier League w obecnym sezonie zgromadził Manchester United. Zespół Ole Gunnara Solskjaera zajmuje dopiero ósme miejsce w tabeli i traci siedem punktów do czwartej, dającej awans do Ligi Mistrzów, pozycji.

Klub z Old Trafford nie może wygrzebać się z kryzysu, który trawi go od kilku lat. United z potentata i faworyta do mistrzostwa Anglii w każdym sezonie stał się ligowym średniakiem. W specyficzny sposób grę Manchesteru United skomentował jego były zawodnik, Eric Cantona.

"Oglądanie Manchesteru United jest jak seks w podeszłym wieku"

- Oglądanie obecnej gry Manchesteru United jest trochę jak uprawianie seksu w podeszłym wieku. Robisz wszystko co w twojej mocy, jednak na koniec wszyscy są rozczarowani. Wierzę jednak, że wyjdą z kryzysu, bo to największy klub na świecie - powiedział Francuz.

Cantona grał w Manchesterze United w latach 1992-1997. W barwach klubu z Old Trafford rozegrał 143 mecze, w których strzelił 64 gole. Z drużyną prowadzoną przez sir Alexa Fergusona Cantona zdobył cztery mistrzostwa Anglii oraz dwa krajowe puchary.