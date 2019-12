Do sytuacji doszło w programie Sky Sports. Prowadzący zadał pytanie: "Kto latem ogłosił, że będzie to jego ostatni sezon w Manchesterze City?". Do odpowiedzi bardzo szybko zgłosił się Riyad Mahrez, który odpowiedział: "David Silva i Fernandinho". Stojący obok Benjamin Mendy zareagował na tę wypowiedź z lekkim niedowierzaniem, posyłając Mahrezowi wymowne spojrzenie - o ile wiadomo od dawna, że Silva odejdzie po zakończeniu sezonu, o tyle przyszłość Brazylijczyka jest niepewna. Tę sytuację można zobaczyć na poniższym wideo.

Fernandinho gra w Manchesterze City od 2013 roku

Fernandinho to defensywny pomocnik, wzmocnił Manchester City w 2013 roku - przyszedł z Szachtara Donieck za 40 mln euro. Jak do tej pory rozegrał w ekipie mistrzów Anglii 292 spotkania, w których zdobył 23 bramki i zaliczył 25 asyst (w tym sezonie wystąpił w 19 spotkaniach, w dużej mierze przez kontuzje obrońców). Jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu i jak do tej pory nie pojawiły się żadne informacje o tym, jakoby miał go przedłużyć. 53-krotny reprezentant Brazylii ma 34 lata.

