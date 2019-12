Łukasz Fabiański przeszedł operację stawu biodrowego po tym, jak doznał poważnej kontuzji w meczu Premier League z Bournemouth (28.09). Początkowo lekarze przewidywali, że do gry wróci dopiero pod koniec stycznia. Ale w poniedziałek Fabiański poinformował na swoich kanałach w mediach społecznościowych, że wrócił wcześniej. - Powrót do treningów - napisał bramkarz West Ham United, załączając zdjęcie z treningu.

West Ham zawodzi bez Fabiańskiego

Kibice West Hamu bardzo czekają na powrót Fabiańskiego do bramki. Bez Polaka zespół Manuela Pellegriniego prezentuje się słabo i zajmuje dopiero 16. miejsce w tabeli Premier League. - Trudno powiedzieć, co się stało, że nagle przestaliśmy punktować. Na pewno nasza gra troszkę się pogorszyła w porównaniu do tego, jak prezentowaliśmy się na początku sezonu. Trochę źle bronimy jako drużyna, ponieważ pozwalamy przeciwnikom na stwarzanie zbyt wielu okazji strzeleckich - stwierdził Fabiański w rozmowie z portalem Sportowe Fakty.pl.