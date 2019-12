kisssmyass pół godziny temu 0

kto jak kto ale Jose, Specjalista (od mordowania piłki, przynajmniej od czasu kiedy wyrzucono go z jego ukochanego zespołu, Chelsea) wie co jest na rzeczy. Ale od czasu powrotu do trenerki widzę w nim jakby odrodzony ogień, namiętność do piłki i wielki szacunek jakim darzą go piłkarze. Mam nadzieję że to będzie trwać i że nie popadnie on znowu w konflikty ze wszystkimi.