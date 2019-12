Koszmarna forma Arsenalu w ostatnich tygodniach sprawiła, że szefostwo klubu miesiąc temu zwolniło Unaia Emery'ego. Tymczasowo ekipę z Emirates Stadium prowadził przez ten okres Fredddie Ljungberg, który jednak nie poprawił wyników zespołu. W pięciu meczach odniósł tylko jedną wygraną. Z tego powodu Arsenal potwierdził w piątek, że nowym menedżerem klubu został Mikel Arteta. Hiszpan to były piłkarz Kanonierów", a od lipca 2016 roku do 19 grudnia 2019 pełnił funkcję asystenta Pepa Guardioli w Manchesterze City.

Jose Mourinho, w swoim stylu, skomentował wybór Artety na stanowisko trenera Arsenalu. - Dawniej najlepszymi menedżerami byli ludzie, którzy odnieśli więcej zwycięstw, a teraz wybiera się kandydatów z jak najmniejszą liczbą porażek - powiedział Mourinho, który od niedawna jest trenerem Manchesteru United.

- Carlo Ancelotti wygrywał we Francji, Hiszpanii, Anglii, czy w Lidze Mistrzów. Niektórzy jednak nie patrzą na to, co zdołałeś wygrać. Wyobrażam sobie, że działacze przeglądają CV i patrzą na twoje porażki. Jeśli ich nie masz, dostajesz robotę. Obecnie najlepszy menedżer to taki, który nigdy nie przegrał - stwierdził Portugalczyk.