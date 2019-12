Joao Cancelo został kupiony z Juventusu do Manchesteru City w letnim oknie transferowym aż za 65 mln funtów, ale nie może zaliczyć swojej przygody na Wyspach do zbyt udanej. Portugalczyk nie cieszy się zaufaniem Pepa Guardioli. Zagrał zaledwie 15 razy we wszystkich rozgrywkach.

Zobacz gola gola João Cancelo w meczu Lazio z Juventusem:

Joao Cancelo zmieni w styczniu barwy klubowe?

Angielskie i niemieckie media donoszą, że 25-latek może już w styczniu zmienić barwy klubowe. Cancelo znajduje się celowniku Valencii i Bayern Monachium, o czym donoszą odpowiednio gazeta "Super Deporte" oraz niemiecki "Sport Bild".

Według hiszpańskiego dziennika z Walencji niemożliwe jest wykupienie Cancelo przez Valencię, ale w grę wchodzi opcja wypożyczenia. Jeżeli transakcja doszłaby do skutku, to byłby to powrót Portugalczyka do ekipy Nietoperzy, w której grał już w sezonach 2014/15 - 2016/17.

Z kolei niemieckie media informują, że pilnie prawego obrońce potrzebuje Bayern Monachium. Mistrz Niemiec obawia się, że Jerome Boateng już w styczniu pożegna się z klubem i wobec tego trwają poszukiwania jego następcy. Bawarczycy mają w składzie Benjamina Pavarda, który w przypadku zatrudnienia Cancelo zostałby przesunięty na środek defensywy, a w linii pomocy grałby wtedy Joshua Kimmich.