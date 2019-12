Liverpool oficjalnie potwierdził transfer Takumiego Minamino z RB Salzburg. 24-letni Japończyk zauroczył swoją grą Juergena Kloppa i Niemiec postanowił ściągnąć go do swojego zespołu. W środę piłkarz przeszedł testy medyczne, a dzień później podpisał kontrakt ze zwycięzcą Ligi Mistrzów z sezonu 2018/2019. Do drużyny dołączy 1 stycznia 2020 roku.

Takumi Minamino zagrał w tym sezonie w 22 meczach RB Salzburg. Strzelił 9 goli i miał 11 asyst. Jest uniwersalnym piłkarzem. Może grać na skrzydle, w roli ofensywnego pomocnika lub napastnika. Liverpool zapłacił za niego 7,25 milionów funtów. Tyle wynosiła klauzula wykupu Japończyka z austriackiego klubu.

