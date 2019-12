Tymczasowy trener Evertonu miał świetne wyniki. Ancelotti ma dla niego propozycję

Carlo Ancelotti został zwolniony z Napoli 10 grudnia. Wszystko wskazuje na to, że okres bezrobocia będzie w przypadku Włocha niezwykle krótki. 60-latek jest bowiem głównym faworytem do objęcia funkcji trenera Evertonu. Zdaniem angielskich mediów władze "The Toffees" Ancelotti zdążył już nawet skompletować swój przyszły sztab, w którym znajdzie się Duncan Ferguson, czyli tymczasowy szkoleniowiec zespołu z Goodison Park.

Nigel French / AP