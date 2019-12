Liverpool ma bardzo napięty terminarz, dlatego musiał podzielić drużynę. Najlepsi piłkarze "The Reds" polecieli do Kataru, gdzie przygotowują się do półfinału Klubowych Mistrzostw Świata. Młodszy skład zagrał we wtorek w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej. Aston Villa wykorzystała okazję, wygrywając ten mecz 5:0. Już do przerwy było 4:0 dla drużyny z Birmingham.

Klopp pocieszał piłkarzy

Liverpool poprowadził w tym spotkaniu trener U-23 Neil Critchley. Średnia wieku jedenastki "The Reds" wynosiła nieco ponad 19 lat. Młodzi piłkarze w przerwie otrzymali specjalną wiadomość od Juergena Kloppa, który przebywa w Katarze. - Napisał do nas. Mieliśmy grać tak, jak graliśmy i dalej być odważni. Był tam, obserwował sztab oraz piłkarzy i jestem pewien, że jest dumny z tego, jak graliśmy - przyznał Critchley na konferencji pomeczowej.

Liverpool w środę zagra z meksykańskim Monterrey w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata. W drugim półfinale brazylijskie Flamengo ograło arabski Al-Hilal 3:1.