Unai Emery pożegnał się z ławką trenerską Arsenalu 29 listopada. Na stanowisku zastąpił go dotychczasowy trener drużyny U-23 Freddie Ljunberg. Angielskie media nie mają jednak wątpliwości, że Szwed jest jedynie opcją tymczasową.

REKLAMA

Krystian Bielik o kulisach odejścia z Arsenalu: Emery nie wiedział, jakiego ma piłkarza

Piłkarze Arsenalu nie chcą zatrudnienia Mikela Artety. Ich faworytem jest były trener Napoli

Jak informuje "The Sun" faworytem do przejęcia pierwszego zespołu jest w tym momencie Mikel Arteta, były piłkarz "Kanonierów", a obecnie asystent Pepa Guardioli w Manchesterze City. Władze Arsenalu chcą zaoferować Hiszpanowi 5 milionów euro za sezon. Co więcej, jeśli Arteta rozwiąże kontrakt z City, londyński klub będzie musiał wypłacić mistrzom Anglii kilka milionów euro odszkodowania.

Zdaniem dziennikarzy "The Sun" trenerski transfer mogą jednak zablokować sami piłkarze Arsenalu, którzy nie są w pełni przekonani do kandydatury Artety, przede wszystkim z powodu jego skromnego szkoleniowego dorobku. Jak dotąd 37-latek pracował jedynie w charakterze asystenta pierwszego trenera Manchesteru City (w klubie pojawił się wraz z Guardiolą w 2016 r.).

Jak sugeruje angielski dziennik piłkarzy Arsenalu zdecydowanie bardziej ucieszyłoby zatrudnienie Carlo Ancelottiego, który przed tygodniem pożegnał się z posadą trenera Napoli. Wszystko wskazuje jednak na to, że 60-latek poprowadzi wkrótce Everton.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE