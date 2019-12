Moise Kean długo się nie nacieszył występem przeciwko Manchesterowi United. Na murawie pojawił się na około 20 minut przed końcem, a zaledwie 17 minut później, trener Evertonu, Duncan Ferguson, postanowił go ściągnąć z powrotem na ławkę!

Mocne słowa legendy Liverpoolu o zmianie Kean'a

Do tej przykrej sytuacji dla młodego Włocha odniósł się były piłkarz The Reds, John Arne Riise, którego słowa są cytowane za pośrednictwem portalu "talkSport":

- W futbolu czasem trzeba myśleć o ludzkiej stronie bycia piłkarzem. On w ten sposób niszczy pewność siebie młodego chłopaka. Nawet nie podał mu ręki... Mógł go chociaż uściskać, to przecież wciąż młody chłopak. To najgorsza rzecz, jaką można zrobić każdemu piłkarzowi, ale już szczególnie, kiedy robisz to młodemu zawodnikowi, który nawet nie potrafi jeszcze dobrze mówić w danym języku. On zniszczył tego młodego chłopaka.

Całą sytuację ze ze zmianą Keana można zobaczyć poniżej:

Moise Kean został wykupiony przez Everton z Juventusu w lecie 2019 roku za 27,5 miliona euro. Włoch póki co nie może swojej przygody z Premier League zaliczyć do udanej. Zagrał w 14 meczach i nie zdobył dotychczas ani jednego gola dla The Toffees.