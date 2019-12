Była dopiero 2. minuta niedzielnego spotkania Arsenalu z Manchesterem City. Gabriel Jesus zagrał piłkę do środka boiska, gdzie przejął ją Kevin De Bruyne. Pomocnik gości szybko zdecydował się uderzenie, idealnie posyłając piłkę w okienko bramki Bernda Leno. Już wtedy było wiadomo, że z nadziei na przełamanie znajdujących się w kryzysie "Kanonierów" nic nie zostanie. Później Belg dołożył jeszcze drugie trafienie, a między jego golami na listę strzelców wpisał się Raheem Sterling.

Były piłkarz Arsenalu wskazał idealnego kandydata na trenera londyńczyków

Jeszcze przed przegranym meczem z Manchesterem City, były piłkarz Arsenalu, Emmanuel Petit wskazał trenera, którego klub z Londynu powinien zatrudnić. Obecnie tymczasowym szkoleniowcem "Kanonierów" jest Fredrik Ljungberg, który przejął zespół po zwolnionym niedawno Unaiu Emerym. Wiadomo jednak, że Szwed niebawem ustąpi ze stanowiska, zwalniając miejsce komuś innemu.

- Minęły dwa tygodnie od zwolnienia Emery'ego, a wciąż nie mamy żadnych informacji. W takim momencie sezonu znalezienie dobrego menedżera nie jest łatwe, bo większość z nich gdzieś pracuje - przyznał Petit w rozmowie z dziennikiem "Daily Mirror". - W ostatnich dniach pracę stracił jednak Carlo Ancelotti. To jeden z trenerów, których widząc na rynku trzeba zadać sobie pytanie: "Czy jest tym odpowiednim?". Ancelotti nim jest, w tym momencie jest idealny dla Arsenalu. To bardzo rzadkie widzieć takiego trenera zwolnionego w połowie sezonu. To jeden z najlepszych szkoleniowców na świecie - dodał.

Carlo Ancelotti poległ od własnej broni? Arkadiusz Milik jest zdezorientowany

- Wiem, że Ancelotti negocjuje z Evertonem [klub niedawno zwolnił Marco Silvę - red.], ale jestem pewien, że jeśli Arsenal wykona dobrą pracę, to on będzie bardziej niż szczęśliwy, jeśli będzie mógł przejąć drużynę - zakończył Petit.

