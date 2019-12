Maliszewski urodził się w 2004 roku, jest wychowankiem Jagiellonii, gra w reprezentacji Polski do lat 16, jego postępy zauważyli skauci Manchesteru United i zaprosili go na testy. Widać, że Anglicy śledzą rozwój młodych polskich bramkarzy. Kilka miesięcy temu do Manchesteru został zaproszony młody zawodnik Korony Kielce - Adrian Sandach, ale nie zachwycił trenerów i nie zaproponowano mu przeprowadzki na stałe. W akademii United od kilkunastu miesięcy trenuje za to obrońca Łukasz Bejger.

Manchester United testuje bramkarza Jagiellonii Białystok

Wygląda na to, że Polska młodymi bramkarzami stoi. Z Liverpoolem są związani Kamil Grabara i Jakub Ojrzyński, a jeszcze niedawno Marcin Bułka był zawodnikiem Chelsea. - Miło nam zakomunikować, że nasz 15-letni bramkarz Bartłomiej Maliszewski przebywa w tym tygodniu na testach w jednym z największych klubów świata - Manchesterze United! - poinformowała na Twitterze Jagiellonia Białystok.

Podczas rundy jesiennej Maliszewski występował w czwartoligowych rezerwach Jagiellonii oraz w drużynie juniorów. Do tej pory jedynym polskim bramkarzem, który zagrał dla United, jest Tomasz Kuszczak.