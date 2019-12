52-letni były piłkarz wyszedł z jednego ze sklepów ze schowaną butelką alkoholu. Zauważyli to ochroniarze i natychmiast go zatrzymali, gdy ten tylko wyszedł ze sklepu. "Gazza po zatrzymaniu wrócił do sklepu, przeprosił i zapłacił 9 funtów za tę butelkę wina" - opisuje kulisy wydarzenia pracownik sklepu.

To nie pierwsza w ostatnim czasie historia związana z nałogiem Paula Gascoigne'a. Angielskie media opisywały, jak były reprezentant Anglii pozował do zdjęcia z kibice w zamian za... darmowy alkohol.

Kim jest Paula Gascoigne?

Gascoigne to wielokrotny reprezentant Anglii. Na przełomie lat 80. i 90. był jednym z najlepszych pomocników Premiership. Występował m.in. w Tottenhamie oraz Newcastle, grał także w rzymskim Lazio i szkockim Glasgow Rangers.

Gascoigne był osobowością niezwykle medialną, częstym bohaterem pierwszych stron gazet. Z każdym kolejnym rokiem jego kariery, brukowce opisywały coraz więcej jego pozaboiskowych ekscesów niż pięknych strzałów i asyst.

”Gazza” w alkoholowy nałóg wpadł jeszcze podczas kariery. Wpadł także w poważną depresję, a jego alkoholizm stawał się coraz silniejszy. Po zakończeniu kariery był wielokrotnie zatrzymywany przez policję, po licznych awanturach, które urządzał w miejscach publicznych. Miał także kilka nieudanych prób samobójczych.