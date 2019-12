W pierwszej połowie kibice zobaczyli tylko bramkę Darrena Pratleya. Goście odpowiedzieli w 47. minucie trafieniem Jarroda Bowena, największej gwiazdy Hull. Kamil Grosicki ze skrzydła dośrodkował w pole karne, a Bowen musiał jedynie dostawić nogę. - Magiczna piłka od Grosickiego - krzyczał komentator spotkania.

180 sekund później Charlton znowu wyszedł na prowadzenie. Tym razem na listę strzelców wpisał się Mouhamadou-Naby Sarr. Kiedy wydawało się, że Hull przegra spotkanie, to w szóstej minucie doliczonego czasu Grosicki wrzucił piłkę w polu karnym, a głową celnie uderzył Keane Lewis-Potter.

Dla Polaka była to trzecia i czwarta asysta w tym sezonie. Oprócz tego reprezentant Polski ma sześć trafień na swoim koncie..

Po 21 kolejkach Championship Tygrysy mają 30 punktów i zajmują dopiero 13. lokatę. Liderem jest Leeds United (46 pkt), gdzie gra Mateusz Klich.

Kamil Grosicki w czerwcu skończy 32 lata. Nie zamierza jeszcze rozstawać się z zawodowym sportem, ale przyznał, w jakim klubie chciałby zakończyć karierę. To Pogoń Szczecin, w której rozpoczynał przygodę z piłką. - To jest moje marzenie wrócić do Pogoni. Do klubu, w którym się wychowałem, w którym przeszedłem wszystkie szczeble. Ale kiedy wrócę, to zobaczymy. Czy mnie Pogoń wtedy będzie chciała? - powiedział Grosicki w programie "Foot Truck".