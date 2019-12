W niedzielę o godzinie 15:00 Manchester United zagra u siebie z Evertonem w Premier League. Dla klubu z Old Trafford będzie to szczególny mecz. Będzie to 4-tysięczne z rzędu spotkanie, w którym w drużynie znajdzie się zawodnik wychowany przez klub.

O ile dziś w Manchesterze United chwali się takich zawodników jak Marcus Rashford, Jesse Lingard, Scott McTominay czy Mason Greenwood, to nie wszyscy wychowankowie klubu z Old Trafford zrobili takie kariery, na jakie się zapowiadało. Jednym z przykładów jest Adnan Januzaj.

24-letni dziś pomocnik do akademii Manchesteru United dołączył w 2011 roku. Dwa lata później zadebiutował w pierwszej drużynie. Przez cztery lata reprezentant Belgii wystąpił w 50 meczach, w których strzelił raptem pięć goli.

Największe rozczarowanie od czasów Giggsa

- To największe rozczarowanie w tym klubie. Od czasów Ryana Giggsa nie widziałem tu zawodnika o większym potencjale. Był niesamowity. Uważałem, że stanie się gwiazdą światowego formatu. Co prawda nadal gra na dobrym poziomie, nie musi się martwić o to, za co opłaci rachunki, jednak powinien zajść dużo dalej - powiedział Nicky Butt, były piłkarz United, który dziś odpowiada za wprowadzanie młodzieży do pierwszego składu.

- Januzaj miał wielki talent, ale to nie wszystko. Talent jest tylko czymś, co może zaprowadzić cię do największych klubów. By w nich zaistnieć potrzebne są jednak też charakter i odpowiednie podejście - dodał były pomocnik, który w 1999 roku wygrał z klubem Ligę Mistrzów.

Januzaj dwukrotnie był wypożyczany z Manchesteru United. Sezon 2015/16 spędził w Borussii Dortmund, a kolejny w Sunderlandzie. Od 2017 roku reprezentant Belgii jest piłkarzem Realu Sociedad.