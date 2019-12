lorca_mallorca pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Jeśli Sancho jest zainteresowany grą w ManU, nie świadczy to o nim zbyt dobrze... Nie dość, że dostałby po uszach od kibiców City, z którego się wywodzi - do czego byłoby sporo okazji, biorąc pod uwagę różnicę klas między zespołami - to jeszcze zmarnowałby kilka lat grania na projekt, który musi runąć. ManU powinien się pozbyć balastu, wywalić kosztownych nierobów i dalej zdążać tropem Jamesów i McTominayów. Wywalanie ogromnej kasy na kilka dużych nazwisk to powielanie starych błędów.