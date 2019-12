Bartosz Kapustka wrócił do zdrowia i chce walczyć o powrót do wielkiej piłki. Po wypożyczeniu do Oud-Heverlee Leuven - drugoligowego klubu w Belgii - i ciężkiej kontuzji, Polak chce odbudować swoją sportową karierę w Leicester City. I co ważne, nie w zespole U23, a w pierwszej drużynie.

Kapustka wrócił do treningów sierpniu, ale z pełnym obciążeniem trenuje dopiero od połowy listopada. Sam piłkarz, ale też jego trenerzy, nie chcieli szarżować. Polak miał spokojnie przyzwyczajać się do obciążeń i robić kolejne kroki w kierunku powrotu do pierwszej drużyny.

Leicester City rewelacją sezonu!

Teraz można napisać: udało się! Ale warto pamiętać, że droga do gry w pierwszym zespole Leicester City jest bardzo, bardzo długa. Zespół Brendana Rogersa jest rewelacją tego sezonu Premier League. Zajmuje drugie miejsce, a po 16 meczach ma 38 punktów. 8 mniej od liderującego i niepokonanego Liverpoolu i aż 6 więcej od Manchesteru City.

Bartosz Kapustka ma 22 lata. Był objawieniem Euro 2016 w kadrze Adama Nawałki. Po turnieju odszedł z Cracovii do Leicester City, ale nie przebił się do pierwszego zespołu. Odszedł na wypożyczenie do Freiburga, ale tam też miał problemy z regularną grą. Wrócił do Anglii i znów został wypożyczony. Tym razem do Oud-Heverlee Leuven. Teraz wraca do Leicester i chce walczyć o swoją karierę.

