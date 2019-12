Chelsea chce prowadzić wielkie nazwiska. 150 mln funtów!

Jadon Sancho i Wilfired Zaha - to zawodnicy, którzy zimą mogą trafić do Chelsea. Jak informują brytyjskie media, Frank Lampard będzie miał do wydania aż 150 milionów funtów.

REKLAMA

Fot. Rui Vieira / AP

REKLAMA