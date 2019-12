47-letni Mauricio Pochettino został zwolniony z Tottenhamu Hotspur trzy tygodnie temu po słabym początku nowego sezonu. Argentyńczyk cieszy się jednak dużą renomą, jako że to pod jego wodzą "Koguty" wróciły do Ligi Mistrzów i zagrały nawet w finale poprzedniej edycji - a wszystko to przy stosunkowo niewielkich transferach i stawianiu na młodzież.

Pochettino od dłuższego czasu jest obserwowany przez Manchester United oraz Real Madryt, a teraz do tego grona dołączyła Borussia Dortmund. Niemiecki klub awansował do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, wyprzedzając Inter Mediolan, jednak pozycja Luciena Favre'a jest nadal niepewna. BVB zajmuje 3. miejsce w lidze z 26 punktami (pięć punktów straty do Borussii Moenchengladbach), a jej gra potrafi rozczarowywać - tak jak chociażby w niedawnym starciu z Bayernem Monachium (0:4). Z tego względu Borussia już teraz rozgląda się za ewentualnym następcą Favre'a, by była przygotowana, gdy zdecyduje się na zwolnienie Szwajcara.

Mauricio Pochettino chce znaleźć nowy klub

Pochettino obecnie przebywa w Argentynie, gdzie "oczyszcza swoją głowę i chce się odbudować i znaleźć motywację". - Mam zamiar wrócić do pracy w Europie. Na razie nie wyobrażam sobie podjęcia pracy w Argentynie, jednak z uwagi na dobro mojej rodziny nie mogę wykluczyć, że w przyszłości wrócę do ojczyzny. Teraz muszę zachować spokój i zobaczyć co się wydarzy. Na razie nie miałem wiele czasu, by przemyśleć to wszystko co się wydarzyło - powiedział.