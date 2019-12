Arsenal zwolnił Unaia Emery'ego 29 listopada ze względu na bardzo słabe wyniki w tym sezonie - Hiszpan odszedł po serii siedmiu spotkań bez zwycięstwa. Jego tymczasowym następcą został Freddie Ljungberg, ale "Kanonierzy" nie ustają w poszukiwaniach nowego trenera.

Według Davida Orsteina w tej chwili kandydatem numer jeden jest Mikel Arteta, czyli obecny asystent Pepa Guardioli w Manchesterze City. Drugim kandydatem jest Patrick Vieira, obecny szkoleniowiec Nice. Obaj panowie są byłymi piłkarzami Arsenalu - Hiszpan grał w nim w latach 2011-2016, za to Francuz występował w barwach londyńskiego klubu w latach 1996-2005.

Arsenal zawodzi w tym sezonie

Co ciekawe, Arteta był bardzo bliski angażu w Arsenalu już w 2018 roku, ale wtedy władze klubu ostatecznie zdecydowały się na zatrudnienie Emery'ego. "Kanonierzy" rozczarowują w tym sezonie - w Premier League w 16 meczach zdobyli 22 punkty i zajmują dopiero 9. miejsce w tabeli. Do 4. Chelsea (to miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów) tracą już siedem punktów. W Lidze Europy Arsenal zajmuje 1. miejsce w swojej grupie z 10 punktami, ale jeszcze nie ma pewnego awansu - drugi jest Eintracht Frankfurt (9 pkt), trzeci Standard Liege (7 pkt), a czwarta Vitoria Guimaraes (2 pkt).