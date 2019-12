Manchester City przegrał w ostatnim meczu Premier League derby z Manchesterem United 1:2. Po tym spotkaniu trener mistrzów Anglii Pep Guardiola zaskoczył dziennikarzy. - Obecnie nie jesteśmy na poziomie, który pozwala nam rywalizować z czołowymi zespołami takimi, jak Manchesterem United, Liverpoolem, Barceloną, Realem Madryt czy Juventusem - powiedział Guardiola.

Manchester City zawodzi w Premier League. Jest dopiero na 3. miejscu, bo przegrywa nie tylko z Liverpoolem, ale i z Leicester. Do prowadzących "The Reds" traci już 14 punktów, a za nami 16 kolejek ligi angielskiej.

Manchester City szuka nowego trenera

Spekulacje na temat przyszłości Guardioli w Manchestrze podgrzał prezes Barcelony. - To Pep zdecydował się odejść, ale drzwi w Barcelonie zawsze będą dla niego otwarte - przyznał ostatnio prezes katalońskiego klubu. Guardiola prowadził Barcelonę w latach 2008-2012.

Jak informuje "The Athletic", działacze Manchesteru City przygotowują się już na odejście Hiszpana. Ten ma ważny kontrakt na Etihad Stadium do końca czerwca 2021, ale zdaniem Anglików może odejść już latem przyszłego roku. "Obywatele" szukają już następcy Guardioli i chcieliby go początkowo zatrudnić na innym stanowisku, by zdążył poznać klub zanim zastąpi hiszpańskiego szkoleniowca.