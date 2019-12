Szczere słowa Pepa Guardioli

Manchester City zawodzi w Premier League. Jest dopiero na 3. miejscu, bo przegrywa nie tylko z Liverpoolem, ale i z Leicester. Do prowadzących "The Reds" traci już 14 punktów, a za nami 16 kolejek ligi angielskiej. - Obecnie nie jesteśmy na poziomie, który pozwala nam rywalizować z czołowymi zespołami takimi, jak Manchesterem United, Liverpoolem, Barceloną, Realem Madryt czy Juventusem. Musimy to zaakceptować, poprawić i iść do przodu - powiedział trener mistrzów Anglii, Pep Guardiola.

Zespół City nadspodziewanie często gubi w tym sezonie punkty w Premier League. W sobotę przegrał derby Manchesteru w ekipą "Czerwonych Diabłów". - To efekt naszych błędów, jakości rywali i zwłaszcza rzeczy, których nie możemy kontrolować. Nie jesteśmy tak konsekwentni jak w poprzednich sezonach - dodał Guardiola

Najbliższy mecz Manchester City rozegra w środę. Tego dnia zmierzy się w Lidze Mistrzów z Dinamem Zagrzeb. Mistrzowie Anglii są już pewni awansu do 1/8 finału LM.