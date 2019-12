Chelsea otrzymała w lutym tego roku zakaz sprowadzania nowych zawodników na dwa najbliższe okna transferowe. To kara za łamanie przepisów dotyczących podpisywania kontraktów z zawodnikami poniżej 18. roku życia.

Angielski klub odwołał się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, który uznał, że zakaz transferowy należy skrócić o połowę, dzięki czemu Chelsea już w trakcie zimowego okienka będzie mogła starać się o pozyskanie wzmocnień do swojego zespołu. Powodem takiej decyzji był fakt, że londyńczycy popełnili mniejszą liczbę przewinień niż zarzuciła to światowa federacja.

Jak poinformowało BBC, FIFA zarzucała Chelsea złamanie przepisów przy 69 transferach zawodników. - Złamanie przepisów było mniej poważne niż to, co zostało zarzucone Chelsea przez FIFA - napisano w oświadczeniu Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. Z tego powodu zmniejszono także o połowę grzywnę, która wynosi 600 tys. franków szwajcarskich.