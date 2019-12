Juergen Klopp pobił rekord Liverpoolu! Niemiec przeszedł do historii

W ubiegłym sezonie wygrana Liga Mistrzów, a w tym pewne prowadzenie w tabeli Premier League. Juergen Klopp już wcześniej zapisał się w historii Liverpoolu, a teraz zrobił to po raz kolejny. Niemiec został trenerem, który najszybciej w dziejach "The Reds" poprowadził ich do 100 zwycięstw w Premier League.

Fot. Richard Sellers / AP

