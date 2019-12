W 13. minucie Daniel James ruszył z piłką, by zainicjować kontrę Manchesteru United. 22-latek stracił jednak piłkę po wślizgu Harry'ego Winksa z Tottenhamu. James chwilę później upadł za końcową linią boiska. Z dużym impetem wpadł na trenera Jose Mourinho, który stał tuż obok.

Pierwsza porażka Mourinho z Tottenhamem

Piłkarz Manchesteru uderzył głową o nogę Portugalczyka. James przez chwilę nie podnosił się, ale ostatecznie wrócił do gry. Mourinho także odczuł boleśnie do zdarzenie. Trzymał się za prawą nogę, ale dotrwał do końca meczu.

Jak doszło do zwolnienia Mourinho z Manchesteru?

W spotkaniu 15. kolejki Premier League Manchester United pokonał Tottenham 2:1. To pierwsza porażka "Kogutów" pod wodzą Mourinho. Tym boleśniejsza, że portugalski szkoleniowiec do grudnia ubiegłego roku był trenerem "Czerwonych Diabłów".