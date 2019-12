Kiepski powrót Jose Mourinho na Old Trafford. Liverpool gromi w derbach Everton

Jose Mourinho nie zaliczy powrotu na Old Trafford do udanych. Prowadzony przez niego Tottenham przegrał z Manchesterem United 2:1. Z kolei "The Reds" pokonali w derbach Liverpoolu Everton 5:2.

