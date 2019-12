- Myślę, że jest już dostosowany i perfekcyjnie nadaje się do tej ligi - powiedział Guardiola o Rodrim. - Perfekcyjnie nadaje się do tej ligi. Myślę, że Bayern Monachium... Manchester City...Co jest ku**a? Manchester City! Nie wiem, co sobie myślałem - dodał hiszpański trener.

Guardiola rozśmieszył zgromadzonych na sali konferencyjnej dziennikarzy, a sam się zawstydził. Do pomyłki miał jednak prawo, bo jak wiadomo był trenerem Bayernem w latach 2013-2016. W dodatku ostatnio w mediach pojawiało się mnóstwo spekulacji dotyczących jego możliwego powrotu do Monachium po tym, jak władze mistrzów Niemiec zwolniły Niko Kovaca.

48-latek niedawno przyznał jednak, że nie planuje powrotu do drużyny Bawarczyków. - Bardzo lubię ludzie z Bayernu. Byłem tam niesamowicie szczęśliwy, ale oni wiedzą, że jestem facetem, który szanuje to, co podpisuje. Nie ma żadnego znaczenia, czy Bayern będzie mnie chciał, czy nie. Moja miłość do Monachium, klubu i ludzi, których tam spotkałem, jest niesamowita. Podobnie jest w Barcelonie, gdyż jest to moje miasto rodzinne. To jest właśnie dziedzictwo, które jest ważniejsze od podnoszenia pucharów. Z pracy w danym klubie bardziej pamiętasz przyjaciół, których w nim poznałeś, a nie to, co dostarczyłeś do gabloty - powiedział jakiś czas temu.

