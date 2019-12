W listopadzie Jose Mourinho zastąpił Mauricio Pochettino na stanowisku trenera Tottenhamu. W dwóch spotkaniach pod wodzą Portugalczyka - z West Hamem i A.F.C. Bournemouth - "Koguty" odniosły komplet zwycięstw i przesunęły się z 14. na 6. miejsce tabeli Premier League (20 punktów).

Przemysław Rudzki: Mourinho dostał ofensywną zabawkę, grzechem byłoby z tego nie skorzystać

W środę Mourinho powróci na Old Trafford po rocznej przerwie. 56-latek odszedł z Manchesteru United w grudniu 2018 r. Pierwszą drużynę przejął wówczas Ole Gunnar Solskjaer. Pod wodzą norweskiego szkoleniowca "Czerwone Diabły" wciąż zawodzą. Po 14 rozegranych spotkaniach zespół z Old Trafford ma na koncie 18 punktów i traci do lidera tabeli - Liverpoolu - aż 22 punkty. W poprzedniej kolejce angielskiej ekstraklasy United jedynie zremisowało na własnym stadionie z Aston Villą (2:2).

W meczu z Tottenhamem nie wystąpią dwie kontuzjowane gwiazdy "Czerwonych Diabłów" - Paul Pogba i Anthony Martial. W bramce londyńskiego klubu nie zobaczymy z kolei Hugo Llorisa.

Poprzednie starcie obu drużyn zostało rozegrane w 13 stycznia 2019 r. Manchester United wygrał wówczas w Londynie 1:0 po bramce Marcusa Rashforda.

Manchester United - Tottenham Hotspur. Gdzie i o której godzinie obejrzeć hit 15. kolejki Premier League? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV spotkania Manchesteru United z Tottenhamem Hotspur obejrzymy na antenie Canal+ Sport 2. W Internecie hitowe spotkanie 15. kolejki Premier League będzie można śledzić na platformie NC+ GO. Transmisja rozpocznie się o godz.

