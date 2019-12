Mauricio Pochettino, który po zwolnieniu z Tottenhamu wyjechał do ojczyzny na 10 dni, wrócił już do Europy i, jak przyznał, jest gotowy do podjęcia kolejnej pracy. Media na Wyspach łączą Argentyńczyka z Arsenalem, który niedawno zwolnił Unai'a Emery'ego oraz z Manchesterem United, który ma być coraz bardziej niezadowolony z wyników zespołu pod wodzą Ole Gunnara Solskjaera.

- Mam zamiar wrócić do pracy w Europie. Na razie nie wyobrażam sobie podjęcia pracy w Argentynie, jednak z uwagi na dobro mojej rodziny nie mogę wykluczyć, że w przyszłości wrócę do ojczyzny. Teraz muszę zachować spokój i zobaczyć co się wydarzy. Na razie nie miałem wiele czasu, by przemyśleć to wszystko co się wydarzyło - powiedział w rozmowie z Fox Sports Argentina.

Jak się okazuje, Pochettino na brak ofert nie narzeka. Zainteresowani zatrudnieniem Argentyńczyka są m.in. Bayern Monachium i Arsenal. Zdaniem angielskiej prasy, on sam chciałby pracować w Manchesterze United. - Pochettino chciał zostać trenerem Manchesteru już rok temu, po zwolnieniu Jose Mourinho. Wówczas jednak fenomenalny początek Ole Gunnara Solskjaera sprawił, że to Norweg został zatrudniony - uważa "Manchester Evening News".

Na przeszkodzie mogą jednak stanąć zapisy w umowie Pochettino z Tottenhamem. W angielskich mediach mówi się, że Argentyńczyk musiałby zapłacić aż 12,5 miliona funtów, aby móc podjąć pracę w innym klubie z Premier League.