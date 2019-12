Mauricio Pochettino został zwolniony z Tottenhamu Hotspur 19 listopada. Dzień później władze londyńskiego klubu poinformowały o zakontraktowaniu Jose Mourinho. Argentyńczyk pracował w północnym Londynie od 2014 roku. W poprzednim sezonie doprowadził "Koguty" do finału Ligi Mistrzów (1:2 z Liverpoolem), jednak w obecnych rozgrywkach jego podopieczni radzili sobie zdecydowanie gorzej - zwłaszcza w Premier League. Pochettino pozostawił Tottenham na 14. pozycji w ligowej tabeli (obecnie jest to 5. lokata).

Właściciel klubu Daniel Levy przyznał zresztą, że powodem rozwiązania kontraktu z Pochettino były niezadowalające rezultaty na krajowym podwórku. Jednak zdaniem obrońcy Tottenhamu Jana Vertonghena odpowiedzialność za wyniki zespołu - a tym samym za zwolnienie trenera - leży również po stronie samych piłkarzy: "Nasza postawa na boisku pozostawiała wiele do życzenia. Wszyscy możemy czuć się za to odpowiedzialni. On posyłał nas na boisko, a my mieliśmy wygrywać spotkania. To się jednak nie udawało, a więc wina leży również po naszej stronie" - stwierdził Belg cytowany przez "The Sun".

"Czasami stajesz się ofiarą własnego sukcesu. Mauricio wprowadził ten klub na nowy poziom - tym samym oczekiwania wobec drużyny niezwykle wzrosły. Gdy dołączyłem do drużyny, graliśmy w Lidze Europy. Po kilku latach - właśnie dzięki trenerowi - znaleźliśmy się już w zupełnie innym miejscu" - dodał Vertonghen.

W kolejnej kolejce Premier League Tottenham zagra Manchesterem United. Przypomnijmy, że Mourinho prowadził "Czerwone Diabły" w latach 2016-2018.

