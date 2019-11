W środowym meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów Liverpool mierzył się z Napoli. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1, a Fabinho nabawił się poważnej kontuzji. - Liverpool może potwierdzić, że Fabinho doznał uszkodzenia więzadeł w kostce. Dalsza ocena obrażeń wykazała, że Fabinho z pewnością nie zagra do końca roku - czytamy w specjalnym komunikacie wydanym przez Liverpool.

REKLAMA

Młody kibic Liverpoolu wbiegł na murawę po koszulkę idola:

- Brazylijczyk rozpocznie proces rehabilitacji wraz z klubowym zespołem medycznym w Melwood. To właśnie tam będzie dochodzić do pełnej sprawności - dodano. Nie wiadomo, kiedy Fabinho będzie gotowy do gry.

Juergen Klopp ma problem

To ogromny cios dla Juergena Kloppa i Liverpoolu. Fabinho w obecnym sezonie wystąpił w 20 meczach, z czego aż 19 rozpoczynał w pierwszym składzie. Przed aktualnym wicemistrzem Anglii bardzo napięty terminarz, bo w grudniu będzie rywalizować w lidze, Lidze Mistrzów, Pucharze Ligi, a także w Klubowych Mistrzostwach Świata. "The Reds" w najbliższym miesiącu rozegrają łącznie aż 10 spotkań.