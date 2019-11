eskulapp godzinę temu Oceniono 3 razy 1

Szkoda chłopa, widocznie liga angielska go przerosła. W Sevilli co by nie mówić miał spory komfort i te puzzle mógł spokojnie poukładać; w Arsenalu w zasadzie każdy mecz to gra o stawkę, nawet Watford czy Norwich grać w piłkę potrafią, więc miejsca i czasu na eksperymenty raczej nie miał. Fajnie by było gdybyśmy jeszcze usłyszeli o starym dobrym Unaiu:)