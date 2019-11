Kacper Radkowski ma 18 lat i gra w pierwszoligowym Zagłębiu Sosnowiec. Na tyle dobrze, że zwrócił uwagę przedstawiciela Premier League. Jak donosi "Przegląd Sportowy", młodym piłkarzem interesuje się Watford F.C, który po 13. kolejkach angielskiej ekstraklasy jest na ostatnim miejscu w tabeli. Skauci klubu z Vicarage Road przyjadą w piątek na ligowe spotkanie Zagłębia z Termalicą Bruk-Bet Nieciecza, by obserwować 18-latka.

Watford interesuje się reprezentantem Polski do lat 19

Radkowski zagrał w tym sezonie w 14 meczach 1. ligi oraz w jednym w Pucharze Polski. W Sosnowcu występuje na wypożyczeniu z Varsovii Warszawa. To defensywny pomocnik, którego trener Dariusz Dudek ustawia w Zagłębiu na środku obrony. Radkowski ma dwa występy w drużynie narodowej do lat 19. We wrześniu zagrał w meczach z Armenią i Gruzją.