Krzysztof Piątek może odejść z Milanu już w zimowym oknie transferowym. Władze mediolańskiego klubu miały postawić przed Polakiem ultimatum - albo zacznie strzelać w pięciu następnych meczach, albo odejdzie na wypożyczenie. W pierwszym z tych pięciu meczów gola nie strzelił, a z boiska schodził wygwizdywany przez kibiców Milanu. To tylko podsyca kolejne plotki, a włoski portal sportmediaset.it poinformował, że Piątek może trafić do Evertonu i grać w Premier League.

REKLAMA

Tak włoscy kibice żegnali Krzysztofa Piątka [WIDEO]

Polski napastnik miałby zostać włączony w bezgotówkową wymianę. I tak do Milanu trafiłby Moise Kean - były piłkarz Juventusu, który nie odnalazł się w Anglii i chciałby wrócić do Włoch - a do Evertonu Krzysztof Piątek, dla którego Premier League miałaby być nowym otwarciem.

Krzysztof Piątek strzelił w tym sezonie zaledwie trzy gole w 13 meczach Milanu. Często jest krytykowany, ale warto zaznaczyć, że Polak ma bardzo małe wsparcie od kolegów z zespołu. Dostaje mało podań, a przez to ma mało okazji na gole.

Kontrakt polskiego napastnika z Milanem obowiązuje do czerwca 2023 roku.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl