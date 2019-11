Hit na Etihad Stadium nie rozczarował. Od pierwszej minuty kibice oglądali spotkanie z dużą liczbą sytuacji. Były też bramki. Strzelać zaczęła Chelsea. Konkretnie N'Golo Kante, który wyprowadził drużynę na prowadzenie w 21. minucie. Chwilę później był już remis, bo w 29. minucie do wyrównania doprowadził Kevin De Bruyne. Gospodarze po tym golu poszli za ciosem. W 37. minucie solową akcję skutecznym strzałem zakończył Riyad Mahrez.

W drugiej połowie, choć nie padły już żadne bramki, mecz nadal dobrze się oglądało. W doliczonym czasie piłkę do siatki Kepy Arrizabalagi wpakował jeszcze Raheem Sterling, ale po sprawdzeniu sytuacji na VAR, sędzia dopatrzył się minimalnego spalonego.

Chelsea zabrała piłkę Manchesterowi City

Styl gry jaki Guardiola narzuca zespołom, które prowadzi, jest niezwykle charakterystyczny. Podobnie jak jego Barcelona grał później Bayern Monachium i Manchester City. Drużyny te wymieniają wiele podań i niemal zawsze mają większe posiadanie piłki niż rywale. Mecz z Chelsea był dla Katalończyka 381. w karierze i w żadnym z nich jego zespół nie posiadał piłki tak rzadko. W sobotę Manchester City miał piłkę tylko przez niecałe 47 proc. meczu (46,74 proc).

Mimo to, udało się to spotkanie wygrać i wyprzedzić Chelsea w tabeli Premier League. Strata do Liverpoolu wciąż jest jednak duża – wynosi 9 punktu.