We wtorek z funkcją trenera Tottenhamu Hotspur pożegnał się Mauricio Pochettino, który kilka miesięcy temu wprowadził londyński zespół do finału Ligi Mistrzów. Dzień po zwolnieniu Argentyńczyka, klub zaprezentował nowego szkoleniowca. Został nim Jose Mourinho, który w grudniu 2018 roku rozstał się z Manchesterem United. Portugalczyk bardzo udanie rozpoczął przygodę z Kogutami.

Już w 3. minucie Harry Kane pokonał bramkarza, ale bramka nie została uznana, bo Anglik w momencie przyjęcia piłki był na pozycji spalonej. Goście objęli prowadzenie dopiero w 36. minucie, gdy Hueng Min Son minął rywala w polu karnym i mocnym strzałem w środek bramki pokonał Roberto Jiménez, który zastępował kontuzjowanego Łukasza Fabiańskiego. Pod koniec pierwszej połowy było już 2:0.

Wydawało się, że piłka opuści murawę, ale Dele Alli popisał się kapitalnym wślizgiem i podał ją do Sona, który zagrał wzdłuż bramki do niepilnowanego Lucasa Moury. Brazylijczyk z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki. Od razu po zmianie stron bohater zeszłej edycji Ligi Mistrzów (jego hat-trick zapewnił Tottenhamowi awans do finału) powinien mieć drugie trafienie na koncie, ale fatalnie zmarnował stuprocentową sytuację.

Ale Jose Mourinho nie zdążył się nawet zezłościć, bo już w 49. minucie na 3:0 podwyższył Kane, który mocnym strzałem głową pokonał bramkarza.

Na kwadrans przed końcem meczu bramkę honorową zdobył Michail Antonio, który podczas przyjęcia piłki kapitalnym balansem ciała zgubił dwóch obrońców, po czym huknął pod poprzeczkę. W doliczonym czasie gry bramkę zdobył Angelo Ogbonna. A kilka minut przed bramką Włocha gola strzelił też Declan Rice, ale był na spalonym.

Tottenham dzięki zwycięstwu ma 17 punktów, a West Ham o cztery mniej. Prowadzi Liverpool (34 punkty), który rozegrał mecz mniej.