Choć nikt nie ma wątpliwości, że Cristiano Ronaldo jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii, to jednak często wytyka mu się nadmierny narcyzm. Diego Forlan, który grał z 34-latkiem w Manchesterze United, wyjawił kilka miesięcy temu, że "Ronaldo bez wątpienia był egocentrykiem i potrafił przez długi wpatrywać się w lustro".

Podobną historią podzielił się też były reprezentant Anglii Peter Crouch. Od co najmniej dekady największym rywalem Ronaldo jest Leo Messi, a obaj zawodnicy niemal całkowicie zdominowali rywalizację o Złotą Piłkę. Jak się okazuje to współzawodnictwo przekładało się również na szatnię.

- Rozmawiałem kiedyś z kilkoma piłkarzami Manchesteru United o Cristiano Ronaldo. Zdradzili mi sposoby, za pomocą których próbowali zdenerwować go w szatni. Zwykle wystarczyło powiedzieć, że Messi jest od niego lepszy. Co ciekawe, Ronaldo odpowiadał wtedy: "Może i tak, ale na pewno nie wygląda tak dobrze jak ja" - powiedział Crouch w programie "A Pint with Piers".

Były napastnik Liverpoolu i Stoke City został oczywiście zapytany o swój typ w rywalizacji Ronaldo-Messi. - Podziwiam Portugalczyka za jego boiskową mentalność, determinację i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Biorąc jednak pod uwagę "czysty talent" nikt nie może równać się z zawodnikiem FC Barcelony - ocenił Crouch.

