Jose Mourinho został w środę nowym trenerem Tottenhamu. Na stanowisku zastąpił Mauricio Pochettino, który w poprzednim sezonie doprowadził londyński klub do finału Ligi Mistrzów, ale w tym jego zespół rozczarowywał. 14. miejsce w Premier League nikogo nie zadowala, a celem Mourinho będzie jak najszybsza poprawa wyników.

- Powiedziałem piłkarzom, że przyszedłem do Tottenhamu z ich powodu. Kilku z nich próbowałem kupić do innych klubów. A Kilku nawet nie próbowałem, bo wiedziałem, że to będzie za trudne. Piłkarze, którzy są w Tottenhamie, stanowią dla mnie najlepszy prezent. Nie potrzebuję nowych zawodników. Muszę tylko lepiej poznać tych, których mam w drużynie - przyzna Mourinho.

Jose Mourinho: Nie wiem, nigdy nie przegrałem finału Ligi Mistrzów

Gdy jeden z dziennikarzy zapytał go na oficjalnej konferencji przed meczem z West Hamem United, czy porażka w finale Ligi Mistrzów może mieć wpływ na grę piłkarzy Tottenhamu, ten odpowiedział: Nie wiem, nigdy nie przegrałem finału Ligi Mistrzów.

Przypomnijmy, że Portugalczyk dwa razy prowadził swoje zespoły w finale Champions League i oba wygrał. Najpierw w sezonie 2003/2004 z FC Porto, a później w sezonie 2009/2010 z Interem Mediolan. Pierwszy mecz Tottenhamu z Jose Mourinho na ławce trenerskiej odbędzie się w sobotę 23.11 o godz. 13.30. Rywalem będzie West Ham United.

