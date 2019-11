kisssmyass godzinę temu Oceniono 1 raz 1

The Special One od doraźnych efektów wpierw popsuje futbol żeby przynajmniej Koguciki przestały przegrywać, czyli dopóki nie sprowadzi kilku gwiazdek, postawi w obronie autobus i będzie kazał zawodnikom kosić przeciwników, grać agresywnie. Potem jak już dostanie tego swojego walijskiego golfistę, gogusia, będzie na niego narzekał jak na Pogbę że ten na mecze chce dojeżdżać limuzyną, zaczną się kłótnie w szatni, a potem to już pójdzie lawina.