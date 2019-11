We wtorek Tottenham poinformował w oficjalnym komunikacie o zwolnieniu trenera Mauricio Pochettino wraz z całym jego sztabem szkoleniowym. - Bardzo niechętnie i z wielkim trudem podjęliśmy tę decyzję. Niestety, wyniki w rozgrywkach krajowych pod koniec poprzedniego sezonu i na początku tego były bardzo rozczarowujące - stwierdził prezes londyńskiego klubu Daniel Levy. Jeszcze w czerwcu Tottenham bił się z Liverpoolem w finale Ligi Mistrzów (0:2), a w Premier League zdołał znaleźć się w czołowej czwórce. Obecnie była już drużyna Pochettino plasuje się 14. pozycji w tabeli Premier League i traci do "The Reds" aż 20 punktów.

REKLAMA

Korner ze Smokowskim. „Polacy na topie!”

Jose Mourinho trenerem Tottenhamu Hotspur! Portugalczyk zastąpił zwolnionego Mauricio Pochettino

Na oficjalne zaprezentowanie nowego trenera nie trzeba było długo czekać. W środę londyński klub ogłosił, że pierwszą drużynę poprowadzi Jose Mourinho. Słynny Portugalczyk pozostawał bez pracy od grudnia 2018 roku - wtedy właśnie pożegnał się z Manchesterem United. Wcześniej 56-latek prowadził z sukcesami m.in. FC Porto, Chelsea, Inter Mediolan czy Real Madryt, zdobywając 2 puchary Ligi Mistrzów (z Porto i Interem). Mourinho podpisał z "Kogutami" kontrakt ważny do 2023 roku.

"Jestem podekscytowanym faktem, że mogę dołączyć do klubu z tak wielkim dziedzictwem i niezwykle oddanymi kibicami. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia pracy z zawodnikami pierwszego zespołu, jak i tymi z akademii" - stwierdził Mourinho, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Pochettino pracował w Tottenhamie od maja 2014 r. W ciągu pięciu lat zdołał wprowadzić londyński zespół nie tylko do ścisłej czołówki Premier League, ale i rozgrywek europejskich.