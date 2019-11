info0 godzinę temu Oceniono 4 razy 4

No to Spurs nigdy więcej w top 4 nie zawita. Wspomnicie moje słowa.

Pochettino to cudotwórca, który zrobił coś z niczego (rok temu 0 transferów i finał LM, do tego skończyli w top 4 w lidze).

Znowu okazało się, że szatnia rządzi w klubie i zamiast zacząć tam porządki robić, to zwalnia się najlepszego trenera, jakiego miało się od lat. Ciekawe.