West Ham United nie potrafi sobie poradzić po kontuzji Łukasza Fabiańskiego (Polak nie zagrał w ostatnich pięciu meczach ligowych). "Młoty" zaś w ostatnich sześciu spotkaniach nie potrafiły odnieść żadnego zwycięstwa i w tym momencie mają jedynie 13 punktów i zajmują 16. miejsce w tabeli Premier League.

REKLAMA

Łukasz Fabiański: Piłkarze są produktami

Mecz o posadę dwóch trenerów?

W najbliższym meczu Premier League West Ham United zagra z Tottenhamem Hotspur i to spotkanie może zdecydować o przyszłości... obu szkoleniowców. Obecnie drużyna Maurcio Pochettino plasuje się 14. lokacie i traci do "The Reds" aż 20 punktów. Jak informuje "Daily Mail" odejście argentyńskiego trenera też jest już tylko kwestią czasu.

Rafa Benitez na zakończenie poprzedniego sezonu rozstał się z Newcastle United. Klub chciał przedłużyć umowę z Hiszpanem, ale ten nie zdecydował się na podpisanie kolejnego kontraktu. Benitez szybko trafił do Chin i obecnie jest trenerem Dalian Yifang. Sam przyznaje jednak, że chętnie wróciłby do Premier League.