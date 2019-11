W sobotę Tottenham zmierzy się na londyńskim Stadionie Olimpijskim z West Hamem. Przed derbowym meczem nastroje w drużynie Mauricio Pochettino nie są najlepsze. "Koguty" nie wygrały wyjazdowego spotkania od stycznia 2019 roku, a w obecnych rozgrywkach zanotowały jedynie 3 zwycięstwa w 12 rozegranych kolejkach. Tottenham plasuje się na 14. miejscu, a do lidera tabeli - Liverpoolu - traci aż 20 punktów.

Angielskie media: Mauricio Pochettino odejdzie z Tottenhamu. W gronie ewentualnych następców: Ancelotti, Nagelsmann i Howe

W Lidze Mistrzów podopieczni Pochettino radzą sobie nieco lepiej i są blisko wywalczenia awansu do 1/8 finału. Jednak z tej fazy rozgrywek kibice zapamiętają głównie upokarzającą porażkę z Bayernem Monachium (2:7). Nie może dziwić więc fakt, że przy tak kiepskich wynikach - w przypadku Premier League można mówić nawet o katastrofie - pozycja argentyńskiego trenera staje się coraz bardziej niepewna.

Dziennikarze "Daily Mail" poszli nawet dalej - ich zdaniem 47-letni szkoleniowiec wkrótce opuści londyński. Nie wiadomo jedynie, jak szybko to nastąpi. W klubowych gabinetach miało już dojść do spotkania, podczas którego omówiono sposób pożegnania się z Pochettino. Jego wielomilionowy kontrakt obowiązuje bowiem do 2023 roku.

"Daily Mail" podało też nazwiska trenerów, którzy mogliby wkrótce przejąć trenerską ławkę w Tottenhamie. W tym gronie znaleźli się: Carlo Ancelotti (obecny szkoleniowiec SSC Napoli), Julian Nagelsmann (RB Lipsk) oraz Eddie Howe (AFC Bournemouth). Po rozstaniu z londyńskim zespołem Pochettino mógłby natomiast otrzymać oferty z Manchesteru United lub Paris Saint-Germain.

