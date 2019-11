Arsenal zawodzi w tym sezonie. Po 12 kolejkach jest dopiero na 6. miejscu w tabeli Premier League. Ma już 17 punktów straty do prowadzącego Liverpoolu. Do czwartej pozycji - obecnie zajmowanej przez Manchester City - która daje udział w Champions League traci osiem punktów. Nic więc dziwnego, że władzom londyńskiego klubu powoli brakuje cierpliwości do trenera Unaia Emery'ego.

Unai Emery zostanie zwolniony?

Arsenal pod wodzą Hiszpana nie wygrał ligowego meczu od początku października. Zdaniem angielski mediów, Emery miał otrzymać od szefów ultimatum - musi poprawić grę zespołu do końca roku. W innym wypadku może spodziewać się zwolnienia, o którym coraz częściej mówią kibice Arsenalu. Brytyjscy dziennikarze poinformowali także, że klub z Emirates chciałby na miejsce Emery'ego zatrudnić Luisa Enrique, który w czerwcu odszedł z reprezentacji Hiszpanii. Ten jednak miał odmówić.