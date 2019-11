Franck Lampard nie zamierza pobłażać swoim piłkarzom. Zawodnicy Chelsea najwięcej zapłacą w przypadku spóźnienia się na trening - przewinienie wyceniono na 20 tysięcy funtów. Grzywna musi zostać uiszczona w ciągu 14 dni. Jeśli tak się nie stanie, zostanie podwojona. Zdjęcie taryfikatora kar, który wprowadził Anglik, obiegło internet.

"Kary są monitorowane przez sztab szkoleniowy Lamparda i podwajane, gdy zawodnicy nie zapłacą ich w ciągu dwóch tygodni. Wszystkie kwoty są przeznaczane na cele charytatywne oraz działania związane z klubem" - informował poniedziałkowy "Daily Mail", który podkreślił, że choć Lampard poważnie podchodzi do utrzymania dyscypliny w zespole, to stara się nie nie wchodzić z nikim w konflikty, co w przeszłości zdarzało się jego poprzednikom, choćby Jose Mourinho czy Maurizio Sarriemu.

Taryfikator kar w Chelsea:

spóźnienie na zbiórkę drużyny przed meczem - 2500 funtów

spóźnienie na zbiórkę przed treningiem - 2500 funtów i 2500 funtów za każdy kolejny kwadrans

spóźnienie na zajęcia na siłowni - 1000 funtów

spóźnienie na zabiegi - 2500 funtów

spóźnienie na odprawę - 500 funtów za każdą minutę

spóźnienie na trening - 20000 funtów

dzwoniący telefon podczas wspólnego posiłku albo odprawy - 1000 funtów

niewłaściwy strój podczas podróży albo dnia meczowego - 1000 funtów;

nie wracanie z drużyną z meczu wyjazdowego bez poinformowania trenera albo jego asystenta z 48 godzinnym wyprzedzeniem - 5000 funtów;

odmowa albo niestawienie się na obowiązki korporacyjne albo społeczne - 5000 funtów

niezgłoszenie choroby albo urazu przed dniem wolnym albo treningiem - 10000 funtów

spóźnienie się na wizyty lekarskie - 2500 funtów

Chelsea po 12 spotkaniach tego sezonu Premier League zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Do prowadzącego Liverpoolu traci osiem punktów. W najbliższej kolejce zagra na wyjeździe z Manchesterem City (23 listopada, godz. 18.30).