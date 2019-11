W środę sensacyjne informacje ws. nowego szkoleniowca Bawarczyków podał mający dobre informacje z klubu "Bild". Według niemieckiej gazety Bayern zrobi wszystko, by latem do klubu wrócił Pep Guardiola! To właśnie Katalończyk ma obecnie znajdować się na szczycie listy życzeń monachijczyków.

Zdaniem "Bilda" Guardiola jest nieszczęśliwy w Manchesterze City, z którym kontrakt wiąże go do lata 2021 roku. Katalończyk ma żałować, że został w klubie po tym, jak w trzy sezony nie udało mu się wygrać z nim Ligi Mistrzów. Szkoleniowiec ma czuć, że popełnił ten sam błąd co w Barcelonie, gdzie pozostał o rok za długo.

Tymczasem "The Times" informuje, że Guardiola zamierza do końca wypełnić swój kontrakt. Działacze Manchesteru City, aby zatrzymać Hiszpana, mieli zaoferować mu dodatkowe fundusze na transfery już w trakcie zimowego okienka transferowego.