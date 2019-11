David Silva już od miesiąca toczy rozmowy z Vissel Kobe i to japoński zespół jest na tę chwilę głównym faworytem do podpisania z nim kontraktu. Japończycy szukają piłkarza z wielkim nazwiskiem choćby dlatego, że w środę karierę zakończyła inna hiszpańska legenda, czyli David Villa.

David Silva zapowiedział odejście z Manchesteru City

- To będzie mój ostatni sezon. 10 lat to wystarczający okres. To będzie idealny moment, by powiedzieć «dość» - powiedział David Silva w czerwcu. Manchester City zaoferował mu przedłużenie umowy, ale piłkarz chce zmienić otoczenie - co ważne, zapowiedział, że na pewno nie zagra w innej angielskiej drużynie. Hiszpan trafił do angielskiej ekipy w 2010 roku z Valencii.

David Silva wygrał z Manchesterem City cztery mistrzostwa Anglii, dwa Puchary Anglii i cztery Puchary Ligi. Z reprezentacją Hiszpanii dwukrotnie wygrał mistrzostwa Europy (2008 i 2012) oraz zdobył mistrzostwo świata (2010).