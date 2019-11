1944kumaty godzinę temu 0

To, co mialo pomoc, nakreca jeszcze wiekszy obled niz byl przed VARem, niemniej paradoksalnie Liverpool wyszedl na zero - w meczu z Aston Villa zostal okradziony VARem po absurdalnej decyzji o spalonym Firmino, teraz The Reds mieli sporo szczescia, ze sedzia nie podyktowal karnego po delikatnej rece TAA. Niemniej jednak sa to tak szybkie i minimalne sytuacje, ze rozpatrywanie ich calymi minutami przypomina Monty Pythona. Angole ewidentnie sobie nie radza z VARem i potrzebuja czasu do ogarniecia.