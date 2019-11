kisssmyass 2 godziny temu 0

na pewno wyrywanie sobie z rąk wschodzących gwiazdeczek między klubami to nieunikniona część współczesnego futbolu, walka pozaboiskowa, ale co innego chcieć, a co innego móc. To że Wenger wiedział kogo sprowadzić to jedno, ale jeśli nie poszła za tym odpowiednia kasa to jakie to ma znaczenie że on chciał?. Być może Wenger nie miał możliwości żeby taką kasą dysponować, więc przegrał ten mecz międzyklubowego wyścigu po paliwo, pomimo tego iż dowiódł że miał nosa kogo powinno się w składzie mieć. Co by było gdyby, to nadaje się do autobiograficznej książki na pożegnanie kariery. Z kolei osobiście miałem okazję obejrzeć parę wywiadów z kilkoma byłymi zawodnikami Arsenalu, którzy teraz są komentatorami w różnych stacjach sportowych, i zawsze narzekali na Wengera że niczego się od niego nie nauczyli, potrafił ściągać dobrych graczy, kazał im grać, i tyle, nie dzielił się żadną taktyką, i o to głównie mieli do niego pretensje. A tak poza tym to wszystko gra panie Wenger, słońce świeci, deszczyk pada, robi się zimno i sztywno.